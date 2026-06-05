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Zieke Arnaldi meldt zich af voor halve finale Roland Garros

Sport
door anp
vrijdag, 05 juni 2026 om 19:40
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PARIJS (ANP/AFP) - De Italiaan Matteo Arnaldi heeft zich afgemeld voor zijn halve finale op Roland Garros van vrijdagavond tegen landgenoot Flavio Cobolli. De 25-jarige tennisser, die als mondiale nummer 104 aan het toernooi begon, heeft last van een virus en heeft zich op het laatste moment teruggetrokken. Daardoor speelt Cobolli zondag de finale tegen de Duitser Alexander Zverev.
Cobolli en Arnaldi stonden beiden voor het eerst in de halve finales van een grandslamtoernooi. De als tiende geplaatste Cobolli kan nu profiteren van wat extra rust in aanloop naar de strijd om de titel tegen de als tweede geplaatste Zverev. De finalist van 2024 won eerder op vrijdag in vier sets van Jakub Menšík uit Tsjechië.
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