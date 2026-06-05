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FT: Meta overweegt aandelenverkoop van tientallen miljarden

Economie
door anp
vrijdag, 05 juni 2026 om 20:51
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LONDEN (ANP/BLOOMBERG) - Facebook-moederbedrijf Meta Platforms overweegt een aandelenverkoop van tientallen miljarden dollars om verder te kunnen investeren in kunstmatige intelligentie (AI). Dat meldt de Britse zakenkrant Financial Times. Volgens bronnen van de krant zijn er gesprekken bij Meta over die aandelenverkoop.
Daarmee zou Meta het voorbeeld volgen van Google-moederbedrijf Alphabet, dat deze week bekendmaakte 85 miljard dollar aan vers kapitaal te willen ophalen met een aandelenverkoop om nog meer investeringen in AI te kunnen doen. Meta heeft gezegd dit jaar tot wel 145 miljard dollar te willen steken in AI-infrastructuur zoals datacenters. Volgend jaar zou dan nog meer geld in AI gestoken moeten worden.
De gesprekken over een aandelenverkoop worden geleid door financieel directeur Susan Li van Meta, dat ook eigenaar is van WhatsApp en Instagram. Ook Meta-president Dina Powell McCormick is nauw betrokken bij die gesprekken, aldus Financial Times.
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