Altijd al een rotsblok van Mars gewild? Zo duur is dat

Wie een stukje Mars in huis wil, moet daar flink voor betalen. Het grootste rotsblok van de rode planeet dat op aarde is gevonden, is geveild door Sotheby's in New York. Daar bracht het gesteente maar liefst meer dan 5 miljoen dollar op.

De koper is een onbekende en hij heeft meer betaald dan van tevoren werd verwacht. De verkoopprijs werd geraamd op 2 tot 4 miljoen dollar.

NWA 16788, zoals het rotsblok weinig charismatisch heet, weegt ongeveer 25 kilo. Door de inslag van een asteroïde brak het stuk af van Mars en zeilde zo de atmosfeer in om neer te storten in Niger, 225 miljoen kilometer verderop. In 2023 ontdekte een meteorietenjager het gesteente in de Sahara.

Maar hoe weet je of je echt met een stuk Mars te maken hebt? Dat is aangetoond door de samenstelling van het gesteente te vergelijken met stenen die op de planeet zelf zijn gevonden door Mars-landers van NASA.

Op aarde zijn in totaal zo'n 400 brokstukken van Mars aangetroffen en dit is dus de grootste.