Zilver Melle van 't Wout op 500 meter, brons voor broer Jens

Sport
door anp
woensdag, 18 februari 2026 om 21:44
anp180226201 1
MILAAN (ANP) - Shorttracker Melle van 't Wout heeft bij de Olympische Spelen een zilveren medaille behaald op de 500 meter. Zijn broer Jens van 't Wout eindigde als derde en pakte het brons. De zege ging naar de Canadees Steven Dubois. Teun Boer, de derde Nederlandse deelnemer, ging in de finale onderuit.
Jens van 't Wout won eerder de 1000 en 1500 meter. Bij de vrouwen pakte Xandra Velzeboer het goud op de 500 en 1000 meter. Met vier gouden medailles, een zilveren en een bronzen medaille is het voor de Nederlandse shorttrackselectie met afstand de meest succesvolle Winterspelen ooit.
