Zo'n 100 vluchten op Schiphol preventief geschrapt om winterweer

Economie
door anp
woensdag, 18 februari 2026 om 21:47
anp180226203 1
SCHIPHOL (ANP) - Luchtvaartmaatschappijen hebben preventief ongeveer honderd vluchten op Schiphol geannuleerd vanwege het winterse weer. Dit bevestigt een woordvoerder van de luchthaven na berichtgeving door De Telegraaf. Het zijn volgens hem vooral Europese bestemmingen.
"We verwachten morgen vanaf de vroege ochtend winterse weersomstandigheden op Schiphol. Reizigers moeten rekening houden met vertragingen en annuleringen in het vluchtschema", zegt hij.
Komende nacht en donderdagochtend geldt code geel in de provincies Noord-Holland, Zuid-Holland, Flevoland, Utrecht, Gelderland, Noord-Brabant en Limburg vanwege gladheid. Daardoor is volgens het KNMI kans op ongelukken. Vanaf het begin van de nacht gaat het sneeuwen, aan het einde van de ochtend neemt de sneeuwval af en in het begin van de middag verdwijnt de gladheid.
