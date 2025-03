'Zilveren' Weerman mist finale hoogspringen op EK indoor

APELDOORN (ANP) - Britt Weerman is er niet in geslaagd zich te plaatsen voor de finale van het hoogspringen op de EK indoor in Apeldoorn. De Assense sprong in de kwalificaties 1,85 meter en dat was niet hoog genoeg om zondag te kunnen meedoen in de strijd om de medailles.

Weerman stuntte twee jaar geleden met historisch zilver op de EK indoor in Istanbul met een Nederlands record van 1,96. Daarna raakte ze geblesseerd aan haar knie en kon meer dan een jaar geen wedstrijden springen. Ze miste ook de Olympische Spelen in Parijs.

Dit indoorseizoen sprong ze weer vrijuit, maar ze miste nog het oude niveau. Ze deed drie pogingen om 1,89 te springen, maar alle keren tikte ze de lat eraf.

De torenhoge favoriete voor het goud is de Oekraïense Jaroslava Majoetsjich, met 2,10 de houdster van het wereldrecord. De olympisch kampioene sprong in een keer over 1,89 en plaatste zich wel voor de finale.