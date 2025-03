PYLOS (ANP) - Kirsty Coventry is de nieuwe voorzitter van het Internationaal Olympisch Comité (IOC). Een absolute meerderheid van de leden van de wereldwijde sportkoepel heeft de 41-jarige Zimbabwaanse tijdens een sessie in het Griekse Pylos gekozen als opvolger van Thomas Bach. Oud-zwemster Coventry treedt in juni aan voor een termijn van acht jaar als de tiende voorzitter van het IOC.