Von der Leyen: Europa maakte 'strategische fout' met kernenergie

PARIJS (ANP) - Het is een "strategische fout" geweest van Europa om de afgelopen decennia niet meer te investeren in kernenergie, stelt voorzitter van de Europese Commissie Ursula von der Leyen. Met name nu de oorlog in het Midden-Oosten aantoont hoe afhankelijk Europa is van anderen voor de invoer van olie en gas, zei ze dinsdag in een toespraak op een top over kernenergie in Parijs.

"Terwijl in 1990 een derde van de Europese elektriciteit afkomstig was van kernenergie, is dat nu nog maar ongeveer 15 procent", zei Von der Leyen. Achteraf ziet zij het als een fout "om een ​​betrouwbare, betaalbare bron van energie met lage uitstoot de rug toe te keren".

Voor haar eigen onafhankelijkheid en concurrentiekracht moet de EU inzetten op een combinatie van kern- en hernieuwbare energie, zoals wind- en zonne-energie, stelt de voorzitter.

2030 operationeel

Later dinsdag presenteert de Commissie een strategie voor kleine modulaire kernreactoren, ook wel SMR's genoemd. Dat zijn kleine kernreactoren, die sneller en goedkoper gebouwd kunnen worden dan een grote kerncentrale. Ook Nederland kijkt naar de bouw van dit soort kerncentrales om elektriciteit te kunnen produceren zonder CO2 uit te stoten.

Von der Leyen wil dat dit soort kleine kernreactoren vanaf 2030 operationeel kunnen zijn in de EU. "Zodat ze naast traditionele kernreactoren een sleutelrol kunnen spelen in een flexibel, veilig en efficiënt energiesysteem", zei ze.

De Commissie wil 200 miljoen euro vrijmaken om private investeerders aan te sporen te investeren in kernenergie. Ook wil ze makkelijker vergunningen afgeven aan lidstaten voor de ontwikkeling van kernenergie.