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Zverev dankt moeder na tweede grandslamtitel

Sport
door Redactie
maandag, 14 september 2026 om 5:41
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Alexander Zverev heeft na zijn winst op de US Open zijn moeder Irina uitvoerig bedankt voor de steun die ze hem gaf nadat op jonge leeftijd diabetes type 1 bij hem was vastgesteld. De Duitse tennisser veroverde zondag tegen de Amerikaan Ben Shelton zijn tweede grandslamtitel.
"Als je 4-jarige zoon diabetes krijgt en artsen zeggen dat zijn leven en sportmogelijkheden zeer beperkt zullen zijn, heb je een heel sterke moeder nodig die zegt: mijn zoon wordt wat hij wil worden", zei de 29-jarige Zverev. "Deze ziekte zal ons niet bepalen."
Zverev noemde zijn moeder "de belangrijkste en sterkste persoon" die hij kent. Ook bedankte hij zijn team, met daarin zijn vader en broer Mischa. "We hebben bijna dertig jaar geen grandslamtitel gewonnen en nu twee in drie maanden."
Zverev won eerder dit jaar Roland Garros. In de finale in New York versloeg hij Shelton met 6-3 7-6 (2) 5-7 6-2.
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