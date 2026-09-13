Zverev verslaat thuisfavoriet Shelton en wint US Open

NEW YORK (ANP) - Tennisser Alexander Zverev heeft zondag de US Open gewonnen. De Duitse nummer 2 van de wereldranglijst was in vier sets te sterk voor de Amerikaan Ben Shelton: 6-3 7-6 (2) 5-7 6-2. Het is de tweede grandslamtitel in de carrière van Zverev, eerder dit jaar won hij zijn eerste op Roland Garros.
Hoewel Zverev al jaren meedraait in de internationale top won hij met Roland Garros eerder dit jaar pas zijn eerste grandslamtoernooi. Een maand later haalde hij ook de finale van Wimbledon, maar die verloor hij van de Italiaanse nummer 1 van de wereld Jannik Sinner. Bij afwezigheid van Sinner was Zverev de als eerste geplaatste speler op de US Open.