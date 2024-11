Zverev gunt Humbert in finale in Parijs maar vier games

PARIJS (ANP) - Tennisser Alexander Zverev heeft op overtuigende wijze het masterstoernooi van Parijs gewonnen. De 27-jarige Duitser gunde de Fransman Ugo Humbert maar vier games: 6-2 6-2. Zverev is pas de tweede Duitse tennisser die het indoortoernooi in de Franse hoofdstad wint, na Boris Becker in 1986, 1989 en 1992.

Voor Zverev is het zijn tweede toernooizege dit jaar. Eerder was hij de beste in Rome. Zverev stijgt op de wereldranglijst naar de tweede plaats en laat Carlos Alcaraz achter zich.

Zverev reist met vertrouwen naar Turijn, voor de ATP Finals. Het toernooi, met de beste acht tennissers van het jaar, won hij in 2018 en 2021.