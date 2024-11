Turkije vraagt VN om stopzetting wapenleveranties aan Israël

DJIBOUTI (ANP/AFP) - De Turkse minister van Buitenlandse Zaken Hakan Fidan heeft een brief naar de Verenigde Naties gestuurd waarin opgeroepen wordt tot het stopzetten van wapenleveranties aan Israël. De brief werd door onder andere Saudi-Arabië, Brazilië, China, Iran en Rusland ondertekend.

"We hebben een gezamenlijke brief geschreven waarin we alle landen oproepen om de verkoop van wapens en munitie aan Israël te stoppen", zei Hakan in het Oost-Afrikaanse land Djibouti, waar hij een top over samenwerking tussen Turkije en Afrika bijwoont. "We moeten op elk mogelijk moment herhalen dat het verkopen van wapens aan Israël gelijkstaat aan deelname aan genocide", aldus Fidan.

Vorige maand riep de Turkse president Tayyip Erdogan de VN al op een wapenembargo tegen Israël in te stellen.