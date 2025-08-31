Sport, media en cultuur vragen politiek: maak Nederland weerbaar

DEN HAAG (ANP) - De Nederlandse politiek moet investeren in het op alle fronten weerbaar maken van de Nederlandse samenleving. Daarom is het van groot belang dat politiek Den Haag en de nieuwe Tweede Kamer meer aandacht besteden aan "wat ons verbindt, wat ons gezond houdt en wat ons informeert". Die oproep doet een alliantie van grote maatschappelijke organisaties voor sport, media en cultuur aan alle politieke partijen. Zij lanceren hun actieplan op 9 september in Nieuwspoort.

Aan het initiatief doen onder meer NOC*NSF, de KNVB, boekenkoepel CPNB, de Vereniging van Evenementenmakers, diverse vakbonden en media mee. Deze groep vond elkaar eerder dit jaar toen werd gestreden tegen de beoogde btw-verhoging naar 21 procent die het kabinet-Schoof wilde doorvoeren op media, boeken en sportevenementen.

De organisaties presenteren op 9 september een "maatschappelijk noodpakket dat Nederland weerbaar moet maken", legt een woordvoerder uit. "In deze tijd van polarisatie, onzekerheid en oorlog heeft Nederland méér nodig dan alleen maar discussies over defensie of buitenlandse politiek. Wat verbindt ons, wat maakt onze Nederlandse identiteit? Sport, boeken, media en evenementen brengen ons samen. We hopen dat de politiek dat wil inzien en onze roep overneemt." Een groot aantal politieke partijen heeft al toegezegd bij de lancering aanwezig te zijn.

Bij de sessie in Nieuwspoort zijn talloze bekende vertegenwoordigers van de diverse sectoren aanwezig. Onder anderen actrice Victoria Koblenko, hoofdredacteur Kamran Ullah van De Telegraaf, dichter Babs Gons, oud-politicus Boris van der Ham, actrice Malou Gorter en voetbalicoon en voormalig Ajax-directeur Edwin van der Sar zullen toelichting geven op het plan.