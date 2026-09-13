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Vier betrokkenen busongeluk Zwitserland keerden zondag terug

Samenleving
door anp
zondag, 13 september 2026 om 23:09
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DEN HAAG (ANP) - Vier mensen die getroffen zijn door het busongeluk in Zwitserland zijn zondag teruggekeerd naar Nederland, meldt Eurocross. "Dit zijn er minder dan in eerste instantie verwacht", aldus de alarmcentrale. "Vele omstandigheden kunnen ervoor zorgen dat een repatriëring uiteindelijk vertraagd kan worden. Dit kan zijn om bijvoorbeeld praktische of medische redenen."
Zaterdag keerden dertien mensen terug naar Nederland. In totaal zijn nu dus zeventien getroffenen terug in Nederland. Eurocross verwacht dat maandag twaalf mensen de terugreis naar Nederland kunnen maken en voor dinsdag staat voor nog drie personen een repatriëring gepland. Maar de alarmcentrale sluit niet uit dat dit aantal nog kan wijzigen door praktische of medische redenen.
Zondagavond liggen er nog tien mensen in het ziekenhuis. "Het streven is ook hen zo snel mogelijk meer duidelijkheid te geven over wanneer zij terug naar Nederland kunnen reizen."
Bij het ongeluk donderdag in de buurt van de plaats Susch kwamen vijf mensen uit Nederland om het leven.
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