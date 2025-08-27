Zverev wint eerste partij op US Open in drie sets

NEW YORK (ANP) - Tennisser Alexander Zverev heeft de tweede ronde bereikt van de US Open. De als derde geplaatste Duitser was in drie sets te sterk voor de Chileen Alejandro Tabilo: 6-2 7-6 (4) 6-4.

De 28-jarige Duitser neemt het in de tweede ronde op tegen de Brit Jacob Fearnley. Zverev verloor in 2020 de finale in New York en jaagt nog altijd op zijn eerste grandslamtitel.

"Het was niet geweldig op alle momenten, maar ik ben door, in drie sets, zoals ik wilde. Dat is het belangrijkste", zei Zverev na zijn zege. "Het is ook belangrijk dat ik klaar ben om 01.00 uur en niet om 03.00 uur."