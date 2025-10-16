Zwemkampioene Titmus (25) verrast met besluit om te stoppen

SYDNEY (ANP/DPA) - Viervoudig olympisch kampioene Ariarne Titmus heeft de zwemwereld verrast door definitief te stoppen. De 25-jarige Australische nam na de Olympische Spelen van Parijs al een pauze en voelt zich nu "voldaan, tevreden en gelukkig".

Een kantelpunt voor Titmus was de ontdekking van een goedaardige tumor in een eierstok enkele jaren geleden. "Die gezondheidsproblemen hebben me mentaal behoorlijk hebben geraakt. Het was waarschijnlijk de eerste keer dat ik aan iets naast het zwemmen dacht", verklaarde ze in een video.

Vorig jaar in Parijs won ze nog olympisch goud op de 400 meter vrije slag en 4x200 meter vrij. Zilver was er op de 200 en 800 vrij. In Tokio behaalde ze ook al vier olympische medailles, waarvan twee gouden.