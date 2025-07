Zwemster Schouten op de weg terug na gezondheidsklachten

BODEGRAVEN (ANP) - Zwemster Tes Schouten is op de weg terug na gezondheidsklachten. De 24-jarige wereldkampioene op de 200 meter schoolslag kreeg na de Olympische Spelen van Parijs, waar ze brons veroverde, last van grote vermoeidheid, pijn en zwellingen aan de linkerkant van haar gezicht en later ook uitvalsverschijnselen aan de linkerkant van haar lichaam.

Schouten kondigde in april aan dat ze dit jaar niet meer in actie komt. Inmiddels durft ze weer aan zwemmen op topniveau te denken. "Alle onderzoeken zijn nu goed", zei de zwemster bij de NOS. "Mijn lichaam is in principe gezond. De pijnklachten zijn vrijwel weg. Ik heb nog wel wat last van vermoeidheid, wat wel heel extreem was, maar dat gaat echt een stuk beter."

Schouten richt zich vooralsnog op een rentree bij de EK lange baan van volgend jaar. "Dan heb ik nu nog meer dan een jaar, want die zijn pas half augustus. Mocht op een of andere manier de EK korte baan toch lukken, dan is dat leuk meegenomen. Maar om de rust te bewaren, richten we ons op de zomer."