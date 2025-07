Overslag havens Antwerpen en Brugge daalt in eerste jaarhelft

ANTWERPEN (ANP) - De goederenoverslag in de havens van Antwerpen en Brugge is in de eerste helft van 2025 afgenomen. Volgens havenbedrijf Port of Antwerp-Bruges daalde de overslag van vloeibare brandstoffen, zoals nafta en vloeibaar gemaakt aardgas (lng), flink door de geopolitieke spanningen, sancties en overcapaciteit. Ook de overslag van steenkool en bouwmaterialen nam fors af. De containeroverslag hield daarentegen goed stand en het handelsverkeer van en naar de Verenigde Staten nam stevig toe.

De twee Belgische havens sloegen in totaal ruim 137 miljoen ton over, 4,3 procent minder dan in de eerste helft van 2024. Het handelsverkeer van en naar de VS groeide met ruim 17 procent tot 16,4 miljoen ton. De VS blijven daarmee de tweede belangrijkste handelspartner van Port of Antwerp-Bruges, na het Verenigd Koninkrijk. Omgekeerd blijven de Belgische havens de grootste Europese exporthavens naar de VS.