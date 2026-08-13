ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Zwemster Schouten op EK naar halve finales 200 meter schoolslag

Sport
door anp
donderdag, 13 augustus 2026 om 11:39
anp130826087 1
SAINT-DENIS (ANP) - Zwemster Tes Schouten heeft zich op haar favoriete nummer 200 meter schoolslag geplaatst voor de halve finales van de Europese kampioenschappen. De 25-jarige winnares van olympisch brons zwom in het Olympic Aquatic Centre van Parijs de zevende tijd in de series: 2.26,69. De Britse Angharad Evans was de snelste met 2.22,66.
Schouten zwom woensdagavond op de 100 meter schoolslag haar eerste grote finale sinds de Spelen van 2024. De Bodegraafse is op de weg terug na een zware mysterieuze ziekte. Op de 100 school werd ze zesde. De halve finale van de dubbele afstand is donderdagavond, de finale een dag later.
Tessa Giele plaatste zich op de 100 meter vlinderslag voor de halve finale. Ze zwom de twaalfde tijd, de beste zestien gingen door. Femke Spiering, Evy Rozeboom en Kim Busch waren niet snel genoeg.
Estafettezwemmers Brandon van den Berg, Merlin Belmon, Floris Tanis en Sean Niewold verzekerden zich met de zesde tijd op de 4x100 meter vrije slag van een plaats in de finale van donderdagavond.
loading

POPULAIR NIEUWS

anp 86796001

Wasverzachter en andere producten die meer kwaad dan goed doen

Scherm­afbeelding 2026-08-12 om 11.33.24

Roomboter of margarine: wat kun je beter kiezen?

174158161_m

Waarom vakantie zo goed voor je is (en dit is de ideale lengte)

140088222_m

Vergeten je telefoon op vliegtuigmodus te zetten? Dit gebeurt er echt aan boord

BB-Vol-Liefde-Fred

Yvonne uit B&B Vol liefde: "Ik wil niks meer met Fred te maken hebben"

Scherm­afbeelding 2026-08-13 om 05.49.38

Woordvoerder van Trump stapt op

Loading