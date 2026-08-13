Zwemster Schouten op EK naar halve finales 200 meter schoolslag

SAINT-DENIS (ANP) - Zwemster Tes Schouten heeft zich op haar favoriete nummer 200 meter schoolslag geplaatst voor de halve finales van de Europese kampioenschappen. De 25-jarige winnares van olympisch brons zwom in het Olympic Aquatic Centre van Parijs de zevende tijd in de series: 2.26,69. De Britse Angharad Evans was de snelste met 2.22,66.

Schouten zwom woensdagavond op de 100 meter schoolslag haar eerste grote finale sinds de Spelen van 2024. De Bodegraafse is op de weg terug na een zware mysterieuze ziekte. Op de 100 school werd ze zesde. De halve finale van de dubbele afstand is donderdagavond, de finale een dag later.

Tessa Giele plaatste zich op de 100 meter vlinderslag voor de halve finale. Ze zwom de twaalfde tijd, de beste zestien gingen door. Femke Spiering, Evy Rozeboom en Kim Busch waren niet snel genoeg.

Estafettezwemmers Brandon van den Berg, Merlin Belmon, Floris Tanis en Sean Niewold verzekerden zich met de zesde tijd op de 4x100 meter vrije slag van een plaats in de finale van donderdagavond.