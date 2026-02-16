Zwitserse skiër Meillard wint goud op slalom met veel uitvallers

BORMIO (ANP) - De Zwitserse alpineskiër Loïc Meillard heeft de gouden medaille gewonnen op de slalom. Het zilver ging naar Fabio Gstrein uit Oostenrijk en het brons was voor de Noor Henrik Kristoffersen. Het is het vierde goud voor de Zwitserse alpineskiërs op de Winterspelen van Milaan en Cortina.

Na run 1, die 's ochtends in hevige sneeuwval werd afgewerkt, ging Atle Lie McGrath uit Noorwegen ruim aan de leiding. De Noor was als eerste van start gegaan en zag na zijn run de ene na de andere podiumkandidaat uitvallen. Ook zijn goede vriend Lucas Pinheiro Braathen, die op de reuzenslalom historisch goud voor Brazilië had gewonnen, haalde de finish niet door het missen van een bocht. In totaal haalden slechts 44 van de 96 deelnemers de eindstreep in de eerste run.

In de middagzon leverde run 2 veel minder problemen op. Maar leider McGrath, die nu als laatste van start ging, ging dit keer wel in de fout. Dat betekende dat Meillard, die onderaan de piste in de hot seat zat, mocht juichen.