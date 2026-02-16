ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Oude legeruniformen worden bouwmateriaal voor rijksgebouwen

Economie
door anp
maandag, 16 februari 2026 om 14:49
anp160226112 1
DEN HAAG (ANP) - Oude uniformen van militairen en de politie worden bouwmateriaal voor rijksgebouwen. Producent Agricon Nederland gaat de afgedragen kleding verwerken tot constructiepanelen. De rijksoverheid wil hiermee de textielafvalberg verkleinen.
Agricon krijgt 120 ton textielafval en dat levert 12.000 vierkante meter bouwmateriaal op. Dit materiaal wordt gebruikt voor buitengevels en binnenwanden. Jaarlijks produceert de rijksoverheid 600 ton textielafval. Dit zijn oude uniformen en ander gebruikt textiel.
"Als Defensie dragen we verantwoordelijkheid voor de volledige levenscyclus van onze materialen. Uniformen die hun operationele functie hebben verloren, krijgen via deze samenwerking een nieuwe bestemming in de bouw", zegt luitenant-kolonel Koert Jan Eefting.
loading

POPULAIR NIEUWS

schermafbeelding 2024 04 02 om 072958

Dagcreme van de Lidl (€2) scoort veel beter dan Lancôme (€23) en La Mer (€205)

ANP-545207327

Nathalie van Berkel (D66), beoogd staatssecretaris van Financiën, knoeide jarenlang met haar CV

ANP-531189564

Gasvoorraad bijna op: hoe eng is dat

170524-pope-trump-cr-0444_crop

Trump-adviseur Bannon wilde de paus omverwerpen.

ANP-550431792

Bekende ster overlijdt aan kanker: waarom dit nieuws je angst kan aanjagen

191721906_m

Polyamorie in Brazilië: laboratorium voor het gezin van de toekomst?

Loading