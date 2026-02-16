Oude legeruniformen worden bouwmateriaal voor rijksgebouwen

DEN HAAG (ANP) - Oude uniformen van militairen en de politie worden bouwmateriaal voor rijksgebouwen. Producent Agricon Nederland gaat de afgedragen kleding verwerken tot constructiepanelen. De rijksoverheid wil hiermee de textielafvalberg verkleinen.

Agricon krijgt 120 ton textielafval en dat levert 12.000 vierkante meter bouwmateriaal op. Dit materiaal wordt gebruikt voor buitengevels en binnenwanden. Jaarlijks produceert de rijksoverheid 600 ton textielafval. Dit zijn oude uniformen en ander gebruikt textiel.

"Als Defensie dragen we verantwoordelijkheid voor de volledige levenscyclus van onze materialen. Uniformen die hun operationele functie hebben verloren, krijgen via deze samenwerking een nieuwe bestemming in de bouw", zegt luitenant-kolonel Koert Jan Eefting.