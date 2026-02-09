Zwitserse skiër Von Allmen pakt ook goud op teamcombinatie

BORMIO (ANP/RTR) - De Zwitserse skiër Franjo von Allmen heeft op de Olympische Spelen zijn tweede gouden medaille veroverd. Hij won maandag samen met Tanguy Nef de teamcombinatie. Zaterdag schreef hij de afdaling al op zijn naam.

Von Allmen (24) eindigde maandag op de uitdagende Stelvio-piste in Bormio als vierde op de afdaling. De Italiaan Giovanni Franzoni tekende voor de snelste tijd. Nef bezorgde het Zwitserse duo echter alsnog goud met een indrukwekkende slalom. Franzoni moest genoegen nemen met de zevende plaats, nadat zijn partner Alex Vinatzer op de slalom niet verder kwam dan de achttiende tijd.

De Zwitsers Marco ‌Odermatt en Loic Meillard deelden de zilveren medaille met Vincent Kriechmayr ‌en Manuel Feller uit Oostenrijk. Het is de eerste keer dat de teamcombinatie op de Spelen is. Bij dit onderdeel skiet een persoon de afdaling, de ander de slalom.