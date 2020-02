Zo dachten mensen in 1989 dat het leven er in 2020 uit zou zien

Er is een prachtig filmpje opgedoken uit het archief van de BBC. Het gaat om een aflevering van de wetenschapsshow Tomorrow’s World uit 1989. Daarin vragen de presentatoren aan experts hoe zij denken dat onze huizen technologisch zijn uitgerust in 2020.

De technologie blijkt minder snel te gaan dan gedacht. Onze ramen zijn nog steeds gewoon ramen en niet zoals in de video wordt gesuggereerd multifunctionele schermen die we naar believen blinderen dan wel omtoveren in een televisie.

Meest opvallend: toen al zeiden deskundigen dat we minder fossiele brandstoffen zouden moeten gebruiken. Dertig jaar later is er op dat gebied nog maar weinig veranderd.

In 1989, Tomorrow’s World predicted what the home of the future would look like in 2020. Only a few hours left to make some adjustments. pic.twitter.com/ci2D26bA17 — BBC Archive (@BBCArchive) December 31, 2019

Well they kind of predicted Google Home and Greta Thunberg but a lot of the other stuff never happened. — Russell Cox (@RussWWFC) December 31, 2019