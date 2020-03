Met welke auto haal je het vaakst de 300.000 kilometer?

De meeste mensen zullen hun auto allang hebben verkocht voor hij 300.000 kilometer heeft gelopen, maar het is toch een interessant gegeven: het zegt natuurlijk wel iets over de degelijkheid van een auto. Op dat gebied kun je, hoe verrassend, het best een Toyota kopen.

De Amerikaanse zoekmachine voor auto’s, iseecars.com, zette gegevens van 15,8 miljoen auto’s op een rij. De Toyota Landcruiser bleek het vaakst meer dan 200.000 mijl (322.000 kilometer) te kunnen rijden. In de top 15 staan maar liefst 7 modellen van Toyota.

Baas van iseecars.com, Phong Lee, vertelt over de LandCruiser: “Dit model heeft een geschiedenis die terugvoert tot 1950. Dit iconische en onverwoestbare model is ontworpen om minstens 25 jaar mee te gaan en geniet niet voor niets veel vertrouwen in ontwikkelingslanden waar offroad rijden de norm is.”

De top 15 staat vol met grote SUV’s en pick-ups. Veel modellen worden in Europa helemaal niet verkocht. In de categorie elektrische auto’s staat de Tesla Model 3 op de eerste plaats.