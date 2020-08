Hier kun je de corona-app downloaden

Vanaf gisteravond 23.30 uur is de corona-app te downloaden, die op 1 september wordt gelanceerd. De app is in eerste instantie bedoeld voor een grootschalig praktijkonderzoek in regio’s Twente en Drenthe. Je kunt hem hier downloaden

De app is bedoeld om in kaart te brengen of de bezitter van de telefoon in de buurt is geweest van iemand die corona blijkt te hebben. Via bluetooth houdt de applicatie automatisch bij welke andere gebruikers van de app voor een bepaalde duur dichtbij zijn geweest. Wordt bij een van die gebruikers corona vastgesteld, dan stuurt de app automatisch een melding.

Gezondheidsminister Hugo de Jonge denkt dat de telefoonapplicatie kan helpen om het virus in te dammen door een deel van het contactonderzoek van de GGD’en over te nemen en verder te verfijnen. Critici zien echter vooral privacybezwaren. Vorige week uitte het Rathenau Instituut nog zorgen. Het onderzoeksinstituut denkt dat de verwachtingen te hoog gespannen zijn en er nog te veel vragen over veiligheid en privacy onbeantwoord zijn.

Op 1 september moet de app officieel landelijk live gaan.