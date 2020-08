Bang voor privacy? Corona-app al 100.000 keer gedownload

Voor een app, die nog in de testfase zit en waarvan de Autoriteit Persoonsgegevens zegt hem vooral níet te installeren, is de CoronaMelder toch al vaak gedownload. Vrezen we ineens niet meer voor onze privacy?

Met meer dan 100.000 downloads in 24 uur staat de CoronaMelder, zoals de Nederlandse corona-app heet, in de top van de lijst van meest gedownloade apps in de Google Play Store. De cijfers voor iPhones zijn niet bekend.

De CoronaMelder geeft een melding als je langer dan een kwartier bij een besmet persoon in de buurt bent geweest. Je krijgt pas bericht als iemand officieel getest is en in de app aangeeft dat hij anderen wil waarschuwen.

Maar volgens de Autoriteit Persoonsgegevens is de privacy van gebruikers onvoldoende gewaarborgd, omdat er nog geen wet is die voorkomt dat werkgevers je kunnen verplichten om de app te installeren. Die wet is overigens in de maak.

Daarnaast zijn er geen afspraken gemaakt met Google en Apple over het gebruik van hun bluetooth-technologie en tenslotte is onvoldoende gecheckt of de gebruikte servers veilig zijn. Maar de landsadvocaat vindt de privacywaakhond te streng en noemt de adviezen ‘niet zonder meer overtuigend’.