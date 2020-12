Piloot viert vaccinatie met enorme injectiespuit in de lucht

Om te vieren dat Europa is begonnen met vaccineren tegen het coronavirus heeft een 20-jarige piloot uit Duitsland een rondje gevlogen in de vorm van een enorme vaccinatiespuit.

Het was alles bij elkaar een vlucht van 300 kilometer, die een uur en veertig minuten duurde. Samy Kramer had de route vooraf via gps uitgestippeld en steeg op van vliegveld Friedrichshaven bij de Bodensee. “Ik wilde de mensen stof tot nadenken geven op de dag dat het vaccin beschikbaar is gekomen”, zei hij.

Het toepasselijke plaatje is te bekijken op de website Flightradar24.com.