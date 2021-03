Google stopt met cookies, maar is dat echt goed voor je privacy?

Google stopt met het opslaan van cookies. Zogezegd om de privacy van gebruikers te verbeteren. Maar de schending daarvan is nu eenmaal het verdienmodel van de tech-gigant. Het bedrijf heeft gewoon betere manieren gevonden.

Mathieu Paapst, universitair docent IT-recht aan de Rijksuniversiteit Groningen, legt uit in de Volkskrant: “Google heeft tientallen manieren om internetters te volgen. Van al die manieren was de 3rd party cookie de bekendste, maar waarschijnlijk ook de minst succesvolle.”

Google gaat gebruikers niet meer op individueel niveau volgen, maar in groepen met dezelfde interesses. Dat klinkt beter dan het is. “Vergeet niet dat Google op alle mogelijke manieren informatie kan verzamelen: via je Chrome-browser, als je Android gebruikt, als je YouTube bezoekt en natuurlijk ook als je bij Google bent ingelogd,” aldus Paapst.

De techgigant heeft beloofd geen nieuwe volgtechnieken te ontwikkelen. “Naar de letter klopt dat. Ze hoeven dat ook niet te doen, omdat ze die technieken allang in huis hebben.” De universitair docent benadrukt de almachtige positie van Google. “Google zit in de haarvaten van internet. Het is goed dat consumenten weet hebben gekregen van cookies. Nu de rest van de volgtechnieken nog.”