Waarom Wikipedia niet zonder Nederland kan

Wikipedia is de enige site in de top 10 van meest bezochte websites ter wereld die niet in handen is van een groot techbedrijf. De online encyclopedie bestaat 20 jaar. En zou nergens zijn zonder Nederland.

Grant Ingersoll, CTO Wikimedia Foundation, legt uit aan RTL Nieuws: "Meer dan 50 procent van al het verkeer naar Wikipedia gaat via het Europese datacenter dat in Amsterdam staat." Hij voegt daar wel aan toe: "Dat is ons zwakste punt als je het over technische zaken wilt hebben." Er komt dan ook binnenkort een datacenter bij in Europa.

Wikipedia draait op giften van donateurs. Volgens de laatste cijfers zit er zo'n 190 miljoen dollar in de pot. Dat lijkt meer dan het is. Vorig jaar werd er zo'n 120 miljoen dollar opgehaald, maar de totale kosten bedroegen 112 miljoen dollar. Het bedrijf wil ook geen advertenties plaatsen, omdat daarmee hun onafhankelijkheid in het geding zou komen.

De site, die maandelijks door 1,5 miljard verschillende apparaten wordt geraadpleegd, drijft al sinds het begin op vrijwilligers die teksten invoeren en aanpassen. Er zijn inmiddels 55 miljoen verschillende onderwerpen in meer dan 300 talen, die worden geschreven door 280.000 vrijwilligers. In het Nederlands zijn er 2 miljoen lemma's, maar er komen er elke dag 150 bij. Daarmee staan we op een zesde plaats wereldwijd, na Engels, Cebuano, Zweeds, Spaans en Frans.

Cebuano wordt door slechts 16 miljoen mensen gesproken op de Filipijnen, maar doordat een bot automatisch alle pagina's heeft vertaald, staat de taal zo hoog. Hetzelfde geldt voor Zweeds en Nederlands.