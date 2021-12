Storende wifi? Mogelijk ligt het hieraan

In deze tijd is haperende wifi een zeldzaamheid, maar komt het bij jou toch nog weleens voor dat je Netflix-serie stokt of je nieuwsbericht niet wil openen? Dan komt dat mogelijk door je lampen.

Volgens Agentschap Telecom kan een bepaald soort lampen je wifiverbinding, maar ook radio en tv verstoren. De boosdoener is niet de gloeilamp, maar goedkope ledverlichting.

Omdat we de laatste jaren zijn overgestapt, gaat er soms wat mis. De ledverlichting is niet goed aangesloten of van te slechte kwaliteit. Heb je dus last van storende wifi, check dan de fitting en de bedrading van je ledlampen en vervang de lampen desnoods voor betere exemplaren.