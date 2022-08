Tesla slaat bizar veel data van je op en twijfelt niet om ze tegen je te gebruiken

Elon Musks elektrische auto-imperium Tesla is verslaafd aan data verzamelen. Want aan de miljoenen gigabytes aan consumentendata is goud geld te verdienen. En het komt handig uit als je voor de rechter wordt gedaagd.

Er rijden nu zo'n drie miljoen Tesla's rond op de wereld. Zonder een internetverbinding en verplichte updates rijdt de auto niet. In de algemene voorwaarden geef je toestemming voor het verzamelen van allerlei data en dit leidt tot pentabytes aan waardevolle informatie voor het techbedrijf.

Tesla werd in Florida aangeklaagd wegens nalatigheid bij een zware crash waarin twee jonge mannen overleden, die in een Tesla Model S reden. Ze werden voor 99 procent vrijgesteld van schuld, mede omdat ze een uitgebreide snelheidsanalyse konden laten zien van de auto van de slachtoffers. Hieruit bleek dat de maximale snelheid per dag in de maanden voor de crash gemiddeld boven de 145 km/u lag.

De 'Gateway log'-files worden regelmatig opgestuurd door de auto en vertellen over je gordel- en autopilotgebruik, cruisecontrolinstellingen, hoe snel je hebt gereden en of je de handen aan het stuur hebt gehouden.

China weet ook hoe dit werkt en heeft Tesla's twee maanden lang verboden in de badplaats Beidaihe, waar de jaarlijkse zomerbijeenkomst van de Communistische Partij wordt gehouden. Zij hebben er geen zin in dat de autocamera's meekijken op hun feestje.