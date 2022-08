Auto opgeladen in 10 minuten (zonder schade aan accu)

Je zou elektrische auto's binnen tien minuten volledig kunnen opladen zonder dat er schade ontstaat aan de accu of de levensduur wordt verkort, zoals bij de huidige snelladers het geval is.

Amerikaanse wetenschappers komen met een nieuwe laadmethode, schrijft RTL Nieuws. Met behulp van AI-software kan een vrijwel lege accu binnen tien minuten voor 90 procent vol zijn. "Dit kan uiteindelijk het laden van elektrische auto's vergelijkbaar maken met tanken bij een tankstation", verwacht onderzoeker Eric Dufek van de Idaho National Laboratory.

"Een van de belangrijkste beperkingen bij het opladen is hoe snel je de lithium-ionen heen en weer kan bewegen binnen in de accu. We hebben verschillende verbeterde manieren om te laden en geavanceerde elektrolyten ontwikkeld, zodat we de lithium-ionen veel sneller kunnen bewegen en de slijtage (degradatie) kunnen beperken", vertelt Dufek in een toelichting.

"Dankzij machine learning kunnen we het razendsnel herkennen als er problemen bij het laden ontstaan en we kunnen zien op welke manier er iets misgaat. Daardoor kan de software zaken direct aanpassen of van laadprotocol wisselen, zodat de laadprestaties verbeteren", aldus Dufek.

Deze snelle laadmethode is er nog niet, maar de onderzoekers hopen dat hun techniek snel wordt overgenomen, zodat opladen straks echt even lang duurt als tanken.