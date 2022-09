Zo kom je erachter wie je gebeld heeft met een onbekend nummer

Soms word je gebeld door een onbekend nummer. Voor je terugbelt, wil je dan graag eerst weten of het geen spam of een oplichter is. Maar hoe kom je erachter wie je heeft gebeld?

Je kunt het nummer eerst intikken in Google. Zeker als het een vaste lijn van een bedrijf is, ben je er dan zo achter wie je belde. Er zijn ook speciale websites, zoals wieheeftgebeld.nl, die bedrijven aan telefoonnummers koppelen.

Ben je gebeld door een onbekend 06-nummer dan biedt WhatsApp uitkomst. Voeg het nummer toe aan je contacten en klik het vervolgens aan om een gesprek te starten. Je ziet dan de profielfoto en als je daarop klikt, krijg je meestal ook iemands naam te zien.

Tenslotte is het een goed idee om de functie Beller-id in te schakelen op je Android-telefoon. Google vergelijkt dan het nummer met alle bedrijven die het heeft opgeslagen en kan je dan meteen waarschuwen als het om spam gaat.