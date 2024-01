Dit is de reden waarom je toch de handrem moet gebruiken bij een automaat

Auto's met een automatische versnellingsbak zijn populair. Ze zijn gebruiksvriendelijk, zuinig en het prijsverschil met een handgeschakelde auto valt te overzien. Bij het parkeren gebruik je de P(arkeer)-stand. Moet je dan ook nog de handrem aantrekken?

Zet je de auto in de P, dan grijpt een borgpen in de versnelling van de transmissie, legt het AD uit. Hierdoor blokkeert het systeem en kan de auto niet wegrollen. Er mag echter niet voor lange tijd veel druk op deze borgpen komen te staan, in dat geval kan hij breken. Als je de auto op een helling parkeert, is het dus belangrijk om de handrem te gebruiken, zodat de borgpen ontlast wordt.

Ook de heen-en-weerbewegingen op een veerboot zijn slecht voor de borgpen en de automaatbak, wanneer de handrem niet is aangetrokken. Daarnaast heeft een automaat die geparkeerd staat zonder handrem meer kans op schade aan de versnellingsbak, wanneer iemand aan de voor- of achterkant tegen de auto aanrijdt.

Het is niet wettelijk verplicht om de handrem te gebruiken bij het parkeren van een automaat, maar bij schade kun je moeilijkheden krijgen met de verzekeringsmaatschappij. Zo verplichten verzekeraars in Duitsland bestuurders van bedrijfswagens om bij automaten de handrem te gebruiken bij het parkeren.