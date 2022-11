Musk: als het moet kom ik met een eigen iPhone

Elon Musk heeft een simpel plan als Apple besluit Twitter uit de Appstore te gooien. De miljardair gaat dan zijn eigen smartphone maken.

Musk schreef in een tweet van vrijdag dat hij "een alternatieve telefoon zou maken" om te concurreren met de iPhone van Apple als de technologiegigant Twitter zou blokkeren uit zijn App Store.

Sinds de overname van Twitter eind oktober heeft Musk veel wijzigingen aangebracht aan het platform, waaronder massa-ontslagen van personeel. Daardoor zijn ook de mensen weg die toezicht hielden op extreme meningen en privacy. Volgende week mogen alle mensen die de afgelopen jaren vanTwitter zijn verbannen terugkeren. Dat zit raar volk bij, zoals Holocaustontkenners, verheerlijkers van geweld en extreme racisten.

Musk vindt dat alles mag op Twitter wat niet in strijd is met de wet. Bovendien zou hij van plan zijn geld te gaan verdienen aan Twitter met pornografie, vergelijkbaar met de site Only Fans.

Apple heeft strikte regels voor apps die in de store te koop zijn of gratis verkrijgbaar. De apps moeten vooral veilig zijn voor gebruikers.

De vraag is of het Twitter van Musk nog voldoet aan dat criterium. Apple zou daarom overwegen de Twitter-app uit de appstore te verbannen. De Apple-topman die verantwoordelijk is voor de appstore heeft een paar dagen geleden zijn eigen Twitteraccount opgeheven en dat zou een veeg teken kunnen zijn.

Maar Musk is niet van plan zich door Apple de les te laten lezen (uiteraard).Hij zegt dat hij desnoods een eigen iPhone zal ontwikkelen, met een eigen appstore.