Drie brandweerkorpsen nodig en 45.000 liter water om één Tesla te blussen

Het was een hele klus voor de brandweer in de Amerikaanse staat Pennsylvania: ze waren twee uur bezig en hadden 45.000 liter water nodig om een brandende Tesla te blussen. Bij een normale autobrand volstaat 1900 liter water.

Logischerwijs kwamen ze eerst met één brandweerwagen op de brand af. Maar de auto bleef maar branden. Uiteindelijk waren er drie brandweerkorpsen nodig die samen twee uur lang water spoten op de Tesla voor het vuur uit was.

Van de Tesla was niets meer over. “Zonder de velgen had je nooit kunnen weten dat de hoop verkoolde resten ooit een voertuig was geweest”, schrijft de Morris Township Volunteer Fire Company op Facebook.

Het probleem was de accu. Die bleef maar steeds opnieuw in brand vliegen. De Tesla Model S was aan de onderkant, precies waar de accu zat, doorboord, vermoedelijk door een voorwerp dat op de weg lag. De inzittenden konden gelukkig op tijd uit de wagen komen.

Als een elektrische auto in brand vliegt, is dat veel heftiger dan bij een gewone auto. Dat komt door de accu, waarin een kettingreactie kan ontstaan, die de brandweer maar moeilijk onder controle krijgt. Het kan nog veel erger dan in dit geval: soms worden auto's wel een week lang ondergedompeld in een container met water om het vuur volledig uit te krijgen.