TikTok heeft toegegeven dat het inloggegevens gebruikte om journalisten op te sporen

TikTok ligt de afgelopen tijd onder vuur vanwege privacyschending en mogelijke manipulatie en spionage van de Chinese overheid. Een recent incident waarbij journalisten zijn opgespoord, maakt dit eens te meer duidelijk.

Er belandden verhalen in de krant en TikTok-medewerkers wilden weten waar het lek zat in hun organisatie. Het Franse persagenschap AFP schrijft dat meerdere werknemers van het socialmediabedrijf de inlog- en surfgegevens van journalisten van de Financial Times en BuzzFeed, die over het bedrijf schreven, hebben doorgelicht. Dit zou blijken uit een interne mail, die AFP heeft ingekeken.

Het Chinese Bytedance, moederbedrijf van TikTok, heeft de betrokken werknemers ontslagen. Ze hebben het over een 'ongelukkig initiatief dat een ernstige inbeuk vormt op de gedragscode van het bedrijf". Er is steeds meer weerstand tegen de Chinese video-app, aangezien de Chinese overheid wetten heeft opgesteld die het mogelijk maken om alle data van de gebruikers in te zien, als het daarom vraagt.