Nu al Nederlandse tool die kan zien of een tekst door ChatGPT is gemaakt

Scholieren maken hun werkstukken met ChatGPT, hele rapporten komen er zo uitrollen en het zal niet lang meer duren voor ook de media gebruik gaan maken van de gratis tool om content te creëren. Gelukkig is er ook al een manier om te achterhalen of ChatGPT is gebruikt voor een tekst.

De twintigers Jordi Daniëls uit Zwolle en Thijmen Kurk uit Dronten ontwikkelden Gpt-detective.nl. Voer je een tekst in dan zal de tool aangeven of die door een mens of een computer is gemaakt. Vooral voor het onderwijs kan het een uitkomst zijn. Zo kunnen leraren achterhalen of leerlingen een werkstuk wel echt zelf geschreven hebben.

Jordi legt aan het AD uit hoe het werkt: “ChatGPT schrijft informatie op een ontzettend beknopte manier. Vaak komt het niet menselijk over. Wat wij hebben onderzocht, is of menselijk geschreven zinnen in opbouw, formulering en het maken van schoonheidsfoutjes wezenlijk anders zijn dan gegenereerde AI-teksten.”

GPT-detective is behoorlijk accuraat, zo blijkt uit reacties van mensen in hun omgeving. “Uit hun feedback kwam naar voren dat het model goed geschreven of gegenereerde teksten herkent. Maar mijn oudste broer schrijft veel juridische teksten, en dan merk je dat het model lastig herkent wat door een mens is geschreven of niet. Dat komt omdat zo’n tekst beknopt is, met veel informatie in een zin. Hoe technischer, wetenschappelijker of juridischer, hoe meer teksten lijken op AI-gegenereerde teksten. Maar zo schrijf je natuurlijk niet je werkstuk op de middelbare school.”