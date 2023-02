Je denkt misschien dat deze meter de temperatuur van de motor aangeeft, maar dat is niet zo

Autodeskundigen waarschuwen de autorijder om in de eerste minuten na het wegrijden het gaspedaal niet te diep in te drukken en hoog in de toeren te rijden vanwege de koude motor(olie). Maar waar kun je eigenlijk aan zien of de motor goed op temperatuur is?

De meeste mensen denken dat de temperatuurmeter aangeeft hoe warm de motor is, maar dat klopt niet. Dit instrument geeft slechts de koelvloeistoftemperatuur weer en is geen goede graadmeter om te bepalen of je de motor flink kunt laten brullen zonder hem te slopen.

Als het buiten niet al te koud is, stijgt de koelvloeistofmeter al na vijf minuten tot 75 à 90 graden Celsius. Het duurt voor de motor vaak wat langer om op temperatuur te komen. De motorolie is pas na 15 à 20 minuten op de optimale temperatuur. Als je erachter wilt komen wanneer de motor precies klaar is voor hoge toeren, dan moet je de olietemperatuurmeter of oliedrukmeter erbij pakken, maar helaas zijn die niet te vinden op het dashboard van een doorsnee auto.

Bij sportwagens, zoals de Lamborghini Huracán of een Porsche 911, zijn deze oliemeters wel aanwezig. Dit soort auto's gebruiken wel tien of meer liter motorolie en hebben nog langer nodig om op te warmen. De olie is dan nog te dik, waardoor met plankgas rijden tot ernstige motorschade kan leiden. Motoronderdelen kunnen afbreken (kopbouten van cilinders) of scheuren (carters) vanwege een te snelle uitzetting.