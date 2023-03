Lekker elektrisch rijden? Deze mensen zijn er helemaal zat van en stappen weer over op benzine

Steeds meer mensen wagen zich aan de elektrische auto, maar niet tot ieders tevredenheid. Vlaamse krant Het Laatste Nieuws tekende getuigenissen op van mensen die spijt hebben van hun dure aanschaf.

De enige die met naam en toenaam in de krant wilde is Jurgen Hindryckx (47) die een Tesla rijdt, maar voor de lange afstanden naar Zuid-Frankrijk er een klein benzineautootje bij heeft gekocht. “Elektrisch rijden is niet meer plezant”, begint Jurgen Hindryckx (47) uit Sint-Martens-Latem, die 60.000 euro neertelde voor zijn Tesla Model 3. Wat eraan schort? “Eerst en vooral de prijs. Het is een tijdlang dubbel zo duur geweest om te laden. In 2019 betaalde ik een halve euro per kilowattuur. Reed ik van Gent naar de Côte d’Azur, dan kostte één rit me 54 à 58 euro. Toen kon je nog zuinig rijden. Voor dezelfde afstand betaalde ik vorig jaar een tijdlang 130 euro."

Hij gebruikt de Tesla enkel nog om in de buurt rond te rijden. En dat is niet alleen vanwege de kosten, ook het rijbereik valt enorm tegen. “Ik weet dat de batterij van een elektrische auto slijt naarmate hij veroudert, en ik kan daar tot op zekere hoogte mee leven, maar ik wist niet dat ook koude zoveel invloed heeft. In december en januari stond mijn Tesla soms twee à drie dagen stil. Volgeladen en goed om 440 kilometer te rijden. Maar toen ik hem startte, viel ik net niet van mijn stoel: het rijbereik was geslonken tot 250 kilometer. Alsof je de tank van een benzineauto opendraait en de brandstof verdampt. Ik voelde me belogen.”

Dat beperkte rijbereik geeft ook veel stress. “Wil ik ’s avonds nog naar Brussel nadat ik die dag al heb rondgereden? Geen sprake van. Thuis via het stopcontact opladen kost me 18 uur laadtijd en ik heb geen wallbox of oplader aan de muur. Dan duurt het laden ‘maar’ vijf à zes uur, maar je kan en mag dat ding niet overal hangen. Er zijn ook Tesla Superchargers die je auto in slechts 15 minuten opladen. Er is er altijd één binnen een straal van 20 kilometer, maar toch moet je ook die tijd altijd incalculeren. Een laadsessie aan een andere elektrische laadpaal, een Allego, bijvoorbeeld, duurt twee à drie uur. Ik heb lang geprobeerd in het elektrische verhaal mee te gaan, maar helaas zijn ze me kwijt. In september koop ik een nieuwe auto en die zal niet elektrisch zijn.”

Stress

Hij is niet de enige. Bij HLN kwamen na een oproep veel negatieve reacties binnen. “Opgeladen in de zomer kan ik 370 kilometer rijden, in de winter daalt dat naar 270 kilometer. Er is zelfs een verschil in rijbereik als ik rijd of mijn echtgenote”, getuigt iemand.

Een ander schrijft: “Ik was er volledig klaar voor toen ik eind 2021 een Audi e-tron kocht. Rijbereik: 420 kilometer. In werkelijkheid kwam ik niet verder dan 280 kilometer. Na amper één jaar verkoop ik mijn auto. Hij heeft nog geen 8.000 kilometer gedaan.”

Dat rijbereik geeft spanning. “De auto gaf me zoveel stress dat de dokter me een medicijn heeft moeten voorschrijven.” En tenslotte klaagden sommigen ook over de reparaties. “Alles is stukgegaan aan mijn Tesla, behalve de motor. Ik moest de afgelopen vijf jaar 39 keer naar de garage.”