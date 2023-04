Elektrisch laden in de ene stad veel duurder dan in de andere: bijna halve euro verschil per kWh

Het maakt nogal wat uit of je elektrisch rijdt in Rotterdam of in Utrecht. In de Maasstad betaal je 31 cent per kilowattuur terwijl dit in Utrecht maar liefst 79 cent in, bijna een halve euro verschil dus.

Vergelijkingssite Pricewise zette de laadprijzen van de vier grote steden op een rij. Snelladen bij Fastned blijkt zelfs nog goedkoper te zijn dan gewoon laden in Utrecht.

In Den Haag, Rotterdam en Utrecht is er steeds één aanbieder die de laadpalen plaatst en het tarief bepaalt. Gebruik je een andere laadpas dan betaal je vaak iets extra.

Utrecht is zo duur omdat de prijzen er elk kwartaal worden aangepast, waar dat in Den Haag en Rotterdam jaarlijks gebeurt. In Amsterdam zijn er meerdere aanbieders waardoor de tarieven verschillen. Opvallend genoeg kost snelladen maar 30 cent per kWh in de hoofdstad terwijl gewone laadpalen van Vattenfall en Total 56 cent per kWh kosten.

Maarten van Biezen, bestuurslid van de Vereniging Elektrische Rijders, stelt dat elektriciteit zo bijna net zo duur is als benzine. "Bij een laadprijs van 70 cent per kWh zijn de kosten vergelijkbaar met het tanken van een benzineauto. Elektrische auto's zijn een stuk duurder in de aanschaf dan benzineauto's. Dat wil je terugverdienen met goedkoper rijden, maar dat lukt op deze manier niet. En dat vertraagt de overgang naar elektrisch rijden en de klimaatwinst die dat oplevert", zegt hij bij RTL Nieuws.