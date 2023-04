ChatGPT razend populair: 1,5 miljoen Nederlanders gebruiken het al

De hype is real: in vier maanden tijd hebben bijna 1,5 miljoen Nederlanders ChatGPT gebruikt. Dat blijkt uit cijfers van onderzoeksbureau GfK.

Wereldwijd zouden al zo'n 100 miljoen mensen actief gebruik maken van de chatbot van OpenAI, die nog maar sinds november vorig jaar bestaat. De AI geeft niet alleen antwoord op al je vragen maar kan ook teksten voor je schrijven.

De gebruikerspiek in Nederland was in januari toen 800.000 mensen de site bezochten. Het zijn hoofdzakelijk jongeren die er hun voordeel mee doen: bijna een kwart van de studenten werkt ermee en 19 procent van de 13- tot 24-jarigen bezocht de site weleens.

Er zijn wel veel mensen die enkel een keertje kijken op de website: slechts 22 procent van de gebruikers bezocht de chatbot meer dan zes dagen. Onder 50-plussers heeft maar 5 procent ooit een bezoekje gebracht aan de site van ChatGPT. In de groep 35 tot 49 jaar was dat 11 procent.

Scholen maken zich zorgen omdat vooral veel jongeren de chatbot gebruiken voor hun verslagen, wat natuurlijk niet wenselijk is. Maar of die zorg terecht is, is de vraag: er klinkt ook kritiek op ChatGPT. De teksten die de bot aanlevert, zouden nog niet altijd kloppen en ook de antwoorden op vragen willen nog weleens onjuist zijn. Dat zijn echter kinderziektes die waarschijnlijk binnen niet al te lange tijd zijn opgelost.