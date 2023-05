Gerenommeerde AI-pionier vertrekt bij Google om gevaar van eigen werk: ‘Het is angstaanjagend’

De Britse computerwetenschapper Geoffrey Hinton (75) stond aan de wieg van de kunstmatige intelligentie en won belangrijke prijzen voor zijn werk. Nu vertrekt de wetenschapper bij Google, omdat hij vindt dat AI te machtig en daarmee gevaarlijk wordt.

Hinton ziet kunstmatige intelligentie uiteindelijk als een gevaar voor de mensheid. “Het is lastig om te voorkomen dat mensen met slechte bedoelingen het voor slechte dingen gaan gebruiken”, stelt de AI-pionier in The New York Times.

Lang dacht hij dat het zo'n vaart niet zou lopen, maar daar is hij op terug gekomen, vanwege de snelle vooruitgang die AI, zoals ChatGPT, in korte tijd heeft geboekt. “Kijk naar hoe het vijf jaar geleden was en hoe het nu is”, zegt hij over technologie. “Dat is angstaanjagend.” Nu al ziet hij hoe sommige AI de mensheid overstijgt. “Wat er in die systemen gebeurt, is misschien veel beter dan wat er in het brein gebeurt.”

De wedloop tussen grote techbedrijven als Google en Microsoft kan volledig uit de hand lopen, denkt Hinton, die pleit voor regulering. “Ik denk niet dat ze dit nog groter moeten maken tot ze zeker weten dat ze het kunnen controleren.”

Hinton vreest voor een vloedgolf aan nepnieuws, fake video's en gemanipuleerde foto's, waarbij “de gemiddelde mens niet meer in staat is om te weten wat wel en niet waar is". Op de langere termijn is hij bang voor 'killer robots', die op het slagveld zelf kunnen bepalen wie dood moet.

“Het idee dat deze technologie slimmer dan mensen kan worden, dat geloofden maar enkelen”, zegt Hinton. “De meeste mensen gingen ervan uit dat dit nog heel lang zou duren. Ook ik. Ik dacht dat het nog zo’n dertig tot vijftig jaar of zelfs langer ging duren. Dat denk ik dus duidelijk niet meer.”