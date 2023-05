Brazilianen spreken schande van ‘Slavernij Simulator’ in Google-appstore

Een nieuw dieptepunt in de wereld van mobiele games: het Braziliaanse spel 'Slavernij Simulator', waarbij je zwarte personages kunt ruilen, kopen, verkopen, laten werken en martelen, is meer dan duizend keer gedownload via de Googleappstore. Na grote verontwaardiging is de app door Google verwijderd.

Spelontwikkelaar Magnus Games bracht 'Simulador de Escravidão' op 20 april uit, volgens de classificatie 'geschikt voor alle leeftijden'. Zestig gebruikers gaven een waardering, gemiddeld kreeg het spel vier van de vijf sterren. Een van de recensenten schreef zelfs: “Geweldig spel om de tijd te doden, maar het aantal martelopties is helaas te beperkt.”

Haat en racisme

Op Twitter sprak men schande van de app. “Schaamteloos racisme”, schrijft Renata Souza, een zwarte activiste en regionale politica uit Rio de Janeiro. “In het beeld dat het spel illustreert wordt een witte man omringd door zwarte mannen. Het is absurd gewelddadig. Google en de ontwikkelaar moeten zich verantwoorden voor deze misdaad van haat en racisme”. Een organisatie tegen fake news twittert: “Soms denken we dat we ons in een soort macabere horrorfilm bevinden, omdat een bedrijf als Google zo'n spel mogelijk maakt.”

Ook de Braziliaanse politiek is in rep en roer. “Het is absurd dat er een spel beschikbaar is dat wreedheid en haatzaaierij tegen zwarte mensen verspreidt. Ons land is gebouwd met het bloed van de zwarte bevolking. Mensen werden vermoord, gemarteld. Een ‘slavernijsimulator’ is geen grap”, aldus Denise Pessoa van de regerende politieke partij PT.

'Uitsluitend voor amusementsdoeleinden'

Ondertussen is de maker van de app zich van geen kwaad bewust. “Onze studio veroordeelt slavernij in welke vorm dan ook. Alle spelinhoud is fictief en niet gebonden aan specifieke historische gebeurtenissen. Mogelijke overeenkomsten zijn gebaseerd op toeval. De app is uitsluitend voor amusementsdoeleinden gemaakt”, schrijft Magnus Games.

De overheid heeft een onderzoek ingesteld naar de zaak en de ontwikkelaar zal wettelijk aansprakelijk worden gesteld, meldt het ministerie van Rassengelijkheid. “We strijden tegen de verspreiding van racistische inhoud op internet, in voetbalstadions en in de samenleving in het algemeen’, meldt de regering.