Pas op voor Chinese app die gratis spullen aanbiedt: ‘Kinderen ingezet als reclamezuil’

In de Chinese webshop Temu kun je gratis spullen krijgen. Maar 'gratis is nooit gratis' waarschuwt de Consumentenbond.

"De doelgroep is in een kwetsbare leeftijd die sneller denkt: Oh, leuk", zegt een woordvoerster. "Je wordt ingezet als reclamezuil. Zeker ook via TikTok."

Temu staat voor Team Up. "De gedachte is: team up, price down. Als je met veel mensen samenkomt, gaat de prijs omlaag", zegt techexpert Ed Sander tegen de NOS. "Het is een winkel met een marketingstrategie om extreme mond-tot-mondreclame in gang te zetten", legt e-commerce-expert John Lin uit. "Ze zetten je gewoon aan het werk. Het echte spelletje zit erin om jou nieuwe klanten te laten aantrekken."

Zo moeten kinderen verplicht een reclame kijken of een spelletje spelen. Ook wordt hen gevraagd links door te sturen naar bekenden. Daarmee sparen ze punten, die gratis producten opleveren.

De app is pas anderhalve maand te downloaden in Nederland, maar de verspreiding gaat razendsnel. Kinderen van groep 8 vertellen aan het Jeugdjournaal dat ze de app al op hun telefoon hebben. "Ik heb het doorgestuurd gekregen van een vriend en daarna gedownload."

De Autoriteit Consument & Markt houdt ondertussen toezicht. Het lijkt er volgens de organisatie "sterk op dat jonge consumenten worden ingezet als reclame of influencer om hun netwerk te bereiken".