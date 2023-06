Nokia maakte ooit wc-papier: wat was het eerste product van deze multinationals?

De Finse telefoonproducent Nokia, onder andere bekend van de onverwoestbare Nokia 3310 uit het jaar 2000, begon in 1865 als papiermolen. Ze verkochten destijds wc-rollen, waarna ze overstapten op rubber banden en laarzen, voordat ze hun grote successen in de elektronica beleefden.

Zie hier dat prachtige vintage 'Nokia Silk' toiletpapier:

Nokia started as a paper mill in 1865.



One of its first products: toilet paper. pic.twitter.com/Js1tYrfMBr