Barst de AI-bubbel komend jaar? Expert waarschuwt voor ‘veel serieuze, onopgeloste problemen’

Generatieve AI zal de komende jaren een stuk minder invloed hebben als veel mensen denken. Dat verwacht de Amerikaanse psycholoog en AI-expert Gary Marcus. Er zijn nog veel problemen met de technologie; het is nog maar de vraag of die snel worden opgelost.

Toonaangevende instituten zoals investeringsbank Goldman Sachs voorspellen een enorme impact door de opkomst van AI. Ze waarschuwen dat er honderden miljoenen banen verloren zullen gaan. De Organisatie voor Economische Samenwerking (OESO) stelt in een rapport dat de technologie de werkvloer 'fundamenteel gaat veranderen'. Maar Marcus ziet dat allemaal niet zo snel gebeuren.

“AI-bubbel gaat snel barsten”

De AI-expert schrijft in een kritische blogpost dat er nog 'veel serieuze, onopgeloste problemen' zijn. Hij waarschuwt dat ChatGPT de wereld niet net zo hard op de kop gaat zetten als smartphones en internet dat in het verleden deden. De psycholoog spreekt van een nicheproduct voor marketeers en programmeurs, en denkt dan ook dat de AI-bubbel op de beurs snel zal barsten. "Het hele veld van generatieve AI, tenminste bij de huidige waarderingen, zou vrij snel tot een einde kunnen komen", schrijft hij.

AI hallucineert onzin

Marcus legt uit dat AI-tools instabiel zijn, waardoor ze minder geschikt zijn voor gebruik in grotere systemen. Ook kunnen ze niet betrouwbaar samenwerken met externe tools. En last but not least: ChatGPT en consorten hebben de neiging om onjuiste informatie te 'hallucineren'. Wanneer je iets vraagt aan de AI-engine, dan kun je zomaar een prachtig geschreven stuk totale onzin voorgeschoteld krijgen.

“ChatGPT wordt een flop”

Door de aard van het beestje zijn deze problemen niet zomaar één-twee-drie op te lossen. Wanneer mensen dat door gaan krijgen, zal er een grote correctie plaatsvinden, denkt Marcus. Onder andere de aandelenkoers van chipmaker Nvidia, die momenteel sterk van de AI-golf profiteert, zou dan hard in elkaar kunnen storten. “ChatGPT wordt een flop”, aldus Marcus.