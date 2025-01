AI-camera's spotten dronken bestuurders op Britse wegen

Op steeds meer wegen in het Verenigd Koninkrijk verschijnen slimme camera's die kunnen detecteren of een bestuurder onder invloed is. Dat meldt de krant The Sun.

Het systeem, ontwikkeld door technologiebedrijf Acusensus, analyseert het rijgedrag van passerende voertuigen. De kunstmatige intelligentie let daarbij op typische kenmerken van rijden onder invloed, zoals slingerend rijgedrag, onregelmatige snelheid en plotseling remmen.

Als de camera verdacht gedrag signaleert, worden politieagenten in de buurt direct gewaarschuwd. Zij kunnen dan besluiten het voertuig aan de kant te zetten voor een alcohol- of drugstest. Het gaat niet om automatische boetes: de technologie dient vooral om agenten efficiënter in te zetten.

Al duizenden mensen gevat

De eerste proeven met deze camera's zijn inmiddels succesvol afgerond in verschillende regio's, waaronder Staffordshire, Greater Manchester en Devon & Cornwall. In totaal hebben negen politiekorpsen de technologie getest.

Vooral in de regio Greater Manchester zijn de resultaten noemenswaardig: in slechts vijf weken tijd werden meer dan 3.200 overtredingen geconstateerd. Het ging daarbij niet alleen om rijden onder invloed, maar ook om telefoongebruik achter het stuur en het niet dragen van gordels.

De politie ziet de camera's als een belangrijke aanvulling op hun werk. Met name in uitgestrekte gebieden als Devon en Cornwall, met ruim 22.000 kilometer aan wegen, helpt de technologie bij het efficiënter inzetten van beschikbare mankracht.

Binnenkort in heel het VK

Acusensus, het bedrijf achter de technologie, meent wel dat privacy een belangrijke rol speelt. Het systeem is volgens het bedrijf niet bedoeld om bestuurders constant in de gaten te houden, maar om levensgevaarlijk rijgedrag te voorkomen voordat er ongelukken gebeuren.

Met een stijgend aantal veroordelingen voor rijden onder invloed zien de autoriteiten deze technologie als een krachtig afschrikmiddel. Na de succesvolle tests ligt de weg open voor landelijke uitrol. Of de technologie ooit ook naar de rest van Europa komt, is nog koffiedik kijken.

Bron: The Sun