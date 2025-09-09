Deze chip gebruikt licht om AI-berekeningen 100 keer zuiniger te maken

Onderzoekers van de Universiteit van Florida hebben een chip ontwikkeld die kunstmatige intelligentie (AI) veel efficiënter kan maken. In plaats van elektrische signalen gebruikt de chip lichtdeeltjes om berekeningen uit te voeren. Dat kan tot wel honderd keer minder energie kosten dan bij huidige processors.

Het geheim zit hem in de manier waarop de chip werkt. Gewone processors zetten informatie om in elektrische signalen die door transistors (kleine schakelaars die de basis vormen van elke chip) moeten worden gestuurd. Deze nieuwe chip maakt gebruik van lichtdeeltjes.

Met die lichtdeeltjes voert de chip zogenaamde convoluties uit. Dat zijn rekenoperaties die het hart vormen van bijna alle AI-systemen. Bij beeldherkenning zorgen ze er bijvoorbeeld voor dat een AI kan vaststellen wat er op een foto staat. Normaal gesproken vraagt dat enorm veel energie.

Bewezen resultaat

De onderzoekers testten hun prototype op handgeschreven cijfers. Dat is een standaard testcase in de AI-wereld. De lichtchip behaalde een nauwkeurigheid van 98 procent. Dat is vergelijkbaar met conventionele systemen.

Maar dat is niet het echte nieuws. Het echte voordeel zit hem in de efficiëntie. Moderne AI-chips gebruiken vaak honderden watts. Een doorontwikkelde versie van deze lichtchip zou dezelfde taken daarentegen kunnen uitvoeren met slechts enkele watts.

Nog niet in je laptop

Klaar om je laptop de prullenbak in te gooien? Wacht nog maar even. De technologie staat namelijk nog in de kinderschoenen. Het huidige prototype heeft een beperkte capaciteit en moet uiterst nauwkeurig gekalibreerd worden. Bovendien werkt het alleen voor specifieke soorten berekeningen.

Toch zijn de vooruitzichten veelbelovend. De onderzoekers schatten dat een volledig ontwikkelde lichtchip 305 teraoperaties per seconde per watt zou kunnen uitvoeren. In mensentaal: een prestatie die huidige processors ver achter zich laat. Daarmee komen zelfrijdende auto’s en volwaardige AI-assistenten uit sciencefictionfilms weer een stapje dichterbij.