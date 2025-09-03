ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Deze onzichtbare laag maakt van elk raam een zonnepaneel

Tech, AI, auto
door Andrei Stiru
woensdag, 03 september 2025 om 17:21
102204249_m
Wetenschappers van de Universiteit van Nanjing hebben een coating ontwikkeld die gewone ramen verandert in zonnepanelen, zonder dat ze hun doorzichtigheid verliezen. Het materiaal ‘stuurt’ zonlicht naar de randen van het glas waar het wordt omgezet in elektriciteit.
De coating werkt met speciale vloeibare kristallen die in dunne lagen op het glas worden aangebracht. Ze reflecteren alleen licht met een specifieke draaiing en laten de rest door. Het gereflecteerde licht wordt naar één rand van het glas geleid, waar zonnecellen het opvangen. Daar zetten kleine zonnecellen het om in elektriciteit.
Het glas zelf laat 64,2 procent van het licht door, waardoor het raam zijn normale functie behoudt. Dat kan door meerdere lagen kristallen te combineren. Hierdoor kan het systeem het volledige zichtbare lichtspectrum benutten zonder het glas te kleuren. De technologie werkt zelfs als het zonlicht onder verschillende hoeken binnenkomt.
Waarom dit beter is 
Eerdere pogingen om ramen in zonnepanelen te veranderen, maakten het glas vaak gekleurd of wazig door het gebruik van fluorescerende materialen of lichtverstrooiende deeltjes. Deze nieuwe technologie voorkomt dat. Bovendien stuurt het systeem al het licht naar één rand van het glas, waardoor er 75 procent minder zonnecellen nodig zijn vergeleken met andere methodes. Dat maakt het goedkoper.
De coating kan volgens de wetenschappers eenvoudig op bestaande ramen worden aangebracht, zonder dat er grote aanpassingen nodig zijn. Tests met een klein prototype lieten zien dat het systeem de hele dag stabiel werkt, met een maximale energieopbrengst van 3,7 procent. Dat lijkt misschien weinig vergeleken met de panelen op je dak, maar opgeschaald naar duizenden of miljoenen gebouwen kan deze technologie enorme hoeveelheden energie produceren. Nu moet verder onderzoek aantonen of de technologie ook zo goed werkt op grotere schaal.
Bron: PhotoniX
Vorig artikel

Bezuiniging 110 miljoen op ov grote steden volgend jaar geschrapt

Volgend artikel

Shell eindigt lager in AEX na daling olieprijzen

POPULAIR NIEUWS

shutterstock_2454169241

Cryptoplatform Bitvavo blijkt snoepwinkel voor oplichters: +151% fraude

ANP-322673798

Zo maak je de kans zo groot mogelijk dat je sollicitatie slaagt: de 7-38-55-regel

139344017_10159064429539732_7594119713357871571_n-png

Hoe je op taalfouten reageert, zegt iets over je persoonlijkheid

generated-image (8)

De SGP wil porno verbieden. Een prima idee: porno is slecht

w2100_h1313_x1500_y1000_DPA_tmnbd_dpa_5FA92800D6F49909-60f54c6d22d6790a

3 veelvoorkomende mythes over smartphones die je waarschijnlijk gelooft

anp030925119 1

Kamerleden klaar met verwijten Van der Plas in stikstofdebat