Deze onzichtbare laag maakt van elk raam een zonnepaneel

Wetenschappers van de Universiteit van Nanjing hebben een coating ontwikkeld die gewone ramen verandert in zonnepanelen, zonder dat ze hun doorzichtigheid verliezen. Het materiaal ‘stuurt’ zonlicht naar de randen van het glas waar het wordt omgezet in elektriciteit.

De coating werkt met speciale vloeibare kristallen die in dunne lagen op het glas worden aangebracht. Ze reflecteren alleen licht met een specifieke draaiing en laten de rest door. Het gereflecteerde licht wordt naar één rand van het glas geleid, waar zonnecellen het opvangen. Daar zetten kleine zonnecellen het om in elektriciteit.

Het glas zelf laat 64,2 procent van het licht door, waardoor het raam zijn normale functie behoudt. Dat kan door meerdere lagen kristallen te combineren. Hierdoor kan het systeem het volledige zichtbare lichtspectrum benutten zonder het glas te kleuren. De technologie werkt zelfs als het zonlicht onder verschillende hoeken binnenkomt.

Waarom dit beter is

Eerdere pogingen om ramen in zonnepanelen te veranderen, maakten het glas vaak gekleurd of wazig door het gebruik van fluorescerende materialen of lichtverstrooiende deeltjes. Deze nieuwe technologie voorkomt dat. Bovendien stuurt het systeem al het licht naar één rand van het glas, waardoor er 75 procent minder zonnecellen nodig zijn vergeleken met andere methodes. Dat maakt het goedkoper.